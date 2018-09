Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 19 settembre

ROMA – Il 19 settembre è il 262º giorno del calendario gregoriano. Mancano 103 giorni alla fine dell’anno.

19 settembre: i fatti del giorno

Il 19 settembre del 1893 in Nuova Zelanda, il governatore approva la legge elettorale sul Suffragio femminile che dà a tutte le donne neozelandesi il diritto di voto. Nel 1926 viene inaugurato lo Stadio Giuseppe Meazza di Milano con un derby meneghino vinto 6-3 dall’Inter sul Milan.

In questo giorno del 1942 la Sesta armata della Wehrmacht, al comando del generale tedesco Paulus, raggiunge il centro della città di Stalingrado: ha inizio la Battaglia di Stalingrado. È il 19 settembre del 1952 quando gli USA vietano il rientro a Charlie Chaplin cittadino britannico residente negli Usa, dopo un viaggio in Inghilterra. Nel 1981 1981 Simon e Garfunkel, tengono davanti a 500.000 spettatori il loro più famoso concerto a New York, il The Concert in Central Park da cui nascerà l’omonimo album dal vivo.

Dieci anni dopo, nel 1991 viene scoperta, ai piedi del Similaun, la Mummia del Similaun da due coniugi tedeschi. Nel 2006 Scoppiano manifestazioni violente in Ungheria, a seguito della scoperta delle menzogne dette dal primo ministro per vincere le elezioni di maggio. Le opposizioni chiedono nuove elezioni.

Buon compleanno a:

Umberto Bossi (politico), Damiano Cunego (Ciclista), Tommaso Rocchi (Calciatore) Victoria Silvstedt (Modella).

Si festeggiano oggi:

Nostra Signora di La Salette, San Gennaro, vescovo e martire, Sant’Goerico di Metz, vescovo.

19 settembre 2018