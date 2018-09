Ed Sheeran torna in Italia. Nel 2019 tre concerti a Milano, Firenze e Roma

ROMA – Ed Sheeran torna in Italia con il suo tour negli stadi. Il cantautore farà tappa a Firenze Rocks il 14 giugno alla Visarno Arena, allo Stadio Olimpico di Roma il 16 giugno e allo Stadio San Siro di Milano il 19 giugno.

I nuovi concerti lo vedranno impegnato a maggio, giugno, luglio e agosto dell’anno prossimo con date in Francia, Portogallo, Spagna, Germania, Austria, Romania, Repubblica Ceca, Latvia, Russia, Finlandia, Danimarca, Ungheria e Islanda prima di culminare con quattro show nella sua terra natale, la Gran Bretagna, a Leeds (West Yorkshire) il 16 e 17 agosto presso il Roundhay Park e a Ipswich (Suffolk) il 23 e 24 agosto presso Chantry Park.

I biglietti

I biglietti per lo show a Firenze Rocks saranno disponibili in anteprima tramite l’APP ufficiale del festival dalle ore 11.00 di lunedì 1 ottobre, con messa in vendita generale a partire dalle ore 12.00 di martedì 2 ottobre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

I biglietti dei concerti di Roma e Milano, invece, saranno disponibili per l’acquisto a partire dalle ore 11.00 di giovedì 27 settembre sempre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Tutte le date

MAY 24, 2019 LYON, FRANCE – GROUPAMA STADIUM

MAY 29, 2019 ORDEAUX, FRANCE – MATMUT ATLANTIQUE

JUNE 1, 2019 LISBON, PORTUGALE – STADIO DA LUZ

JUNE 7, 2019 BARCELONA, SPAIN – ESTADI OLIMPIC DE MONTJUIC LLUIS COMPANYS

JUNE 11, 2019 MADRID, SPAIN – WANDA METROPOLITANO

JUNE 14, 2019 FLORENCE, ITALY – FIRENZE ROCKS*

JUNE, 16 2019 ROME, ITALY – STADIO OLIMPICO

JUNE 19, 2019 MILAN, ITALY – STADIO SAN SIRO

JUNE 23, 2019 HOCKENHEIM , GERMANY – HOCKENHEIMRING

JUNE 28, 2019 KLAGENFURT, AUSTRIA- WORTHERSEE STADION

JULY 3, 2019 BUCHAREST, ROMANIA – ARENA NATIONALA

JULY 7, 2019 PRAGUE, CZECH REPUBLIC – LETISTE LETNANY

JULY 12, 2019 RIGA, LATVIA – LUCAVSALA PARK

JULY 19, 2019 MOSCOW, RUSSIA – OTKRITIE ARENA (SPARTAK)

JULY 24, 2019 HELSINKI, FINLAND – MALMI AIRPORT

JULY 28, 2019 ODENSE, DENMARK – TUSINDAARSSKOVEN

AUGUST 2, 2019 HANNOVER, GERMANY – MESSEGELANDE

AUGUST 7, 2019 BUDAPEST, HUNGARY – SZIGET FESTIVAL**

AUGUST 10, 2019 REYKJAVIK, ICELAND – REYKJAVIK, ICELAND LAUGARDALSVOLLUR

AUGUST 16, 2019 LEEDS, UK – ROUNDHAY PARK

AUGUST 17, 2019 LEEDS, UK – ROUNDHAY PARK

AUGUST 23, 2019 IPSWICH, UK – CHANTRY PARK

AUGUST 24, 2019 IPSWICH, UK CHANTRY PARK

Date precedentemente annunciate

23 Marzo Johannesburg, Sud Africa – FNB Stadium *SOLD OUT*

24 Marzo Johannesburg, Sud Africa – FNB Stadium *SOLD OUT*

27 Marzo Cape Town, Sud Africa – Cape Town Stadium *SOLD OUT*