Servizio Civile in Croce Rossa, 1.162 posti e un progetto a Panama

ROMA – Motivazione, voglia di mettersi in gioco e curiosità. Sono queste le tre caratteristiche fondamentali di un aspirante volontario del Servizio civile in Croce Rossa secondo Adalberto Pavoni, 28 anni, coordinatore nazionale del Servizio civile Croce Rossa che nel bando 2018, in scadenza il prossimo 28 settembre, si presenta con 84 progetti in Italia, più uno all’estero, per 1.162 posti disponibili promossi da 172 comitati in 16 regioni.

Numeri che nel tempo sono cresciuti grazie all’investimento di Croce Rossa sui programmi di Servizio civile: “Siamo passati dai 18 progetti del 2015 agli oltre 80 progetti di quest’anno, compreso il progetto all’estero, a Panama City– spiega all’agenzia Dire Pavoni- Anche i volontari sono passati dai circa 300 del 2015 agli oltre 1.200 del 2018 e i numeri sono destinati a crescere”. Dalla cooperazione internazionale alla salute, dalla diplomazia umanitaria al sociale, dall’area legale alla comunicazione, dall’emergenza alle risorse umane.

Gli ambiti di intervento per gli aspiranti candidati al Servizio Civile in Croce Rossa sono i più diversi e spaziano dalle attività operative e sul campo (trasporto infermi, 118, accompagnamento disabili, supporto anziani, raccolta e distribuzione viveri, accoglienza e assistenza migranti, prevenzione e risposta alle emergenze) ad attività di back office e di supporto ai comitati (supporto organizzazione e svolgimento dei corsi, centralino, sistematizzazione dati attività svolte, supporto organizzazione attivitàdei comitati). Nel dettaglio, nel Lazio sarà possibile partecipare al progetto del comitato nazionale ‘Un’Italia che aiuta’, nel resto d’Italia ai progetti dei comitati regionali, tra cui, in Campania, ‘Fantasylandia’ e ‘Uniti con loro’, e, in Sicilia, ‘In piu’ ci sei tu’. Piemonte, Liguria e Marche le regioni dove sono disponibili il maggior numero di posti (rispettivamente 542, 185 e 88).