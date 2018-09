Fuori oggi Mercurio Cromo, il nuovo singolo de La Municipàl

Roma – La Municipàl sono Carmine e Isabella Tundo, due fratelli originari di Galatina che ormai dal 2013 portano il loro pop d’autore in giro per l’Italia.

Vincitori del contest del Concerto del Primo Maggio 2018, La Municipàl lancia oggi nei digital store e su tutte le piattaforme in streaming Mercurio Cromo, il nuovo singolo realizzato con il sostegno di MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” e prodotto da iCompany, pubblicato dalla Label+ luovo e distribuito da Artist First.

Il brano esorcizza la nostalgia dell’estate appena finita, è una ballata a tinte tenui e calde, un’invocazione alla pioggia perché scenda a disinfettare ferite ancora aperte e a coprire ricordi ed errori, ma senza cancellarli del tutto perché, in fondo, vogliamo continuare a sperare che un giorno tutto possa tornare a splendere come in quel “5 agosto”.

«…..E se un giorno poi ti rivedrò in mezzo al frastuono

tra gli scarichi del traffico, tra i cartellini da timbrare al terzo piano

e se un giorno poi ti rivedrò in mezzo al frastuono,

restiamo a guardarci come il 5 agosto,

guardarci invecchiare da lontano»