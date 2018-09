Mihail, il fenomeno electro pop live a Roma e Milano

ROMA – “Who You Are” è il singolo di debutto internazionale di Mihail, considerato uno tra i fenomeni musicali dell’anno. In Italia ha raggiunto il primo posto nelle classifiche Airplay italiane (attualmente e dopo 7 mesi dall’uscita discografica, ancora in top 30), numero 1 nelle classifiche indie italiane, 11° posto nelle classifiche TV italiane, #7 in Shazam Italia con oltre 7,5 milioni di Spotify stream e certificazione disco d’oro FIMI, nell’agosto 2018.

L’artista arriverà in Italia per due date: giovedì 4 ottobre Largo Venue Roma e sabato 6 ottobre Magazzini Generali Milano.

Mihail è un artista eclettico nato in Russia e cresciuto musicalmente in Romania, polistrumentista, autore e produttore di spiccato talento. Con tutto sé stesso si è dedicato alla creazione di varie forme d’arte: dalla musica alla pittura, dalla fotografia al design.

Suona il piano e la chitarra da quando aveva sette anni, ed entra presto a far parte di diverse band come cantante e musicista; i suoi riferimenti artistici si collocano tra Radiohead, FKJ e Asaf Avidan. Raggiunge il successo in Romania con la hit “Ma Ucide Ea” (tra i brani più trasmessi in quel Paese nel 2015, con oltre 50 milioni di views), e ora è pronto a conquistare le classifiche globali grazie a “Who You Are” che combina influenze funk, blues, e indie pop, con un messaggio emotivo importante, e un ritornello indelebile dopo il primo ascolto.

Il videoclip della canzone è stato girato in un villaggio fiabesco in Transilvania, Cluj-Napoca, e non è basato su alcun copione; Mihail, infatti, ha preferito lasciarsi ispirare dalla canzone, e dalla bellezza naturale del Lago Tarnita e dei suoi paesaggi, provando a ricordare le lezioni di ballo ricevute da bambino.

Durante il concerto si alternerà con il musicista Dan con strumenti e loop creando sessioni multi strumentali. Oltre un’ora di show per presentare, al di là naturalmente del singolo, anche numerose tracce inedite in un mix di pop, electro e alternative.