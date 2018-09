ROMA – Potrebbero non essere finite le sorprese che Apple ha in serbo per i suoi fan in questo autunno. Nella versione Beta di iOS 12.1 ci sarebbe una stringa di codice che anticiperebbe l’uscita dei nuovi iPad Pro. All’interno dell’app Setup è stato, infatti, ritrovato un riferimento in cui si legge “iPad2018Fall”.

I nuovi iPad potrebbero, quindi, arrivare a breve in una versione – dicono voci di corridoio – completamente rinnovata. Apple starebbe pianificando anche per questi dispositivi l’abbandono del tasto Home in favore dell’autenticazione con Face ID, disponibile solo quando l’iPad è in verticale.

In linea con questo rinnovamento, gli iPad monteranno una cornice ridotta al minimo. Questo comporterà uno schermo che diventa di 12.9 pollici. Tra le altre indiscrezioni, si parla di 4 GB di RAM e di una memoria disponibile fino a 512 GB. In più, iPad Pro dovrebbe avere connettore USB-C e non più Lightning.