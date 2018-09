Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 20 settembre

ROMA – Il 20 settembre è il 263 giorno del calendario gregoriano. Mancano 102 giorni alla fine dell’anno.

20 settembre: i fatti del giorno

In questo giorno del 1905 avviene la prima proiezione cinematografica in Italia. Tredici anni dopo, nel 1918 c’è la prima presunta comparsa delle stigmate di Padre Pio da Pietrelcina. È il 20 settembre 1942 quando a Göteborg, in Svezi,a Gunder Hägg infrange la barriera dei 14 minuti sui 5000 metri, fermando il cronometro a 13.58,20. Il 20 settembre del 1958 in Italia entra in vigore la legge Merlin con cui, decretando la chiusura delle case di tolleranza, si intendeva porre termine al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione.

Nel 1977 in Italia per la prima volta si avvia l’anno scolastico a settembre. Venti anni dopo, nel 1997, nasce Mtv Italia. Nel 2003 la sonda spaziale Galileo della NASA è alla sua ultima missione. Dopo quattordici anni di scoperte scientifiche si disintegra nell’atmosfera di Giove.

Buon compleanno a:

Sophia Loren (attrice), Loredana Berté (cantante), Asia Argento (attrice).

Si festeggia oggi:

Santi Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e compagni, martiri coreani, Santa Candida di Ventotene, martire a Cartagine, San Dorimedonte, martire.

