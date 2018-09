STORIE DISEGNATE

Dopo il triennio nella scuola romana, la sua matita si è prestata a quei mondi che sognava da sempre. Propensa per vocazione al disegno umoristico, Nicoletta ha dovuto abbracciare più stili e prendere i lavori più disparati per avere quel “famoso portfolio” che le avrebbe aperto le porte in casa Disney. Inizia allora la sua avventura in “Aurea Editoriale” e, poco dopo, realizza i disegni di Geronimo Stilton, all’epoca edito da Bao Publishing. A soli 22 anni arriva così il primo grande traguardo firmato Nicoletta Baldari, con il terzo volume dedicato al topo giornalista più famoso del mondo!