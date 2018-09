Chiamami Col Tuo Nome di Luca Guadagnino su Sky Cinema Uno

ROMA – Reduce da #Venezia75 con il suo Suspiria, omaggio al maestro dell’horror Dario Argento, Luca Guadagnino arriva in tv con Chiamami Col Tuo Nome. Presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2017, candidato a quattro Premi Oscar e vincitore di una statuetta per la miglior sceneggiatura non originale a James Ivory, la pellicola sarà mandata in onda su Sky Cinema Uno questa sera alle 21.15 e alle 21.45 su su Sky Cinema Hits e disponibile on demand.