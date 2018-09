A Pechino Express caviglie rotte. Ecco gli incidenti nei reality

ROMA – La prima puntata di Pechino Express, condotta da Costantino della Gherardesca, si è conclusa con un grande seguito in tv e sui social ma con due infortuni. Claudio del duo Le Coliche, in coppia con suo fratello Fabrizio, a seguito di una storta ha abbandonato il gioco. Insieme a lui, Mirko Frezza della coppia dei Poeti. I due concorrenti hanno lasciato la gara a causa di una doppia frattura al metatarso. Ma per Fabrizio (Coliche) e Tommy (Poeti) non è finita. I ‘feriti di guerra’ hanno inviato ai loro partner un videomessaggio con la richiesta di unirsi continuare anche senza di loro. Pechino Express così accoglie una nuova coppia: Gli Scoppiati.

Claudio Colica e Mirko Frezza non sono gli unici ‘caduti’ nei reality. Ecco gli incidenti che la televisione italiana ha regalato a furor di telecamera:

Anna Oxa a Ballando Con Le Stelle

Elenoire Casalegno al Grande Fratello Vip

Momento indimenticabile. Anna Oxa e il ballerino Samuel Peron erano in pista per l’esibizione. Tutto non è filato liscio come sperato, o meglio, a filare liscia sul pavimento è stata la Oxa, che in sella alla sua barella ha abbandonato la gara.

La prima puntata della prima edizione del Grande Fratello Vip ha visto Elenoire Casalegno e Stefano Bettarini in coppia per una prova a squadre. I due erano bendati e legati con una corda. Il risultato? La conduttrice del programma ‘Mistero’ ha preso in pieno un ostacolo della prova.

Lisa Fusco a Mezzogiorno Italiano

“Arianna volevo dedicare una spaccata” . Le ultime parole famose di Lisa Fusco in occasione della sua partecipazione a Mezzogiorno Italiano. La Fusco ha dedicato una spaccato alla conduttrice del programma ma è restata incollata sul pavimento ‘portandosi a casa’ una frattura al braccio.

Giada De Blank all’Isola dei Famosi (condotto da Simona Ventura)

La prima edizione dell’Isola Dei Famosi ha regalato al pubblico italiano una frase che ha fatto la ‘storia della televisione italiana’: “Mi fa male la gamba“, ha detto Giada De Blanck a seguito della ferita durante una prova settimanale.

Ultimo ma non ultimo: le indimenticabili emorroidi che hanno colpito il ballerino Enzo Paolo Turchi all‘Isola dei Famosi.

21 settembre 2018