Esce oggi “PANINARO 2.0”, il nuovo album del trio Il Pagante

ROMA – “PANINARO 2.0” è il dipinto di una generazione sempre più confusa a cui Il Pagante fornisce punti di riferimento ormai da anni. Nel 2016 l’uscita di “Entro in Pass”, l’album che ha consacrato il trio milanese a icona vivente, rappresentava l’immaginario, i simboli e le abitudini di molti giovani italiani. Ora la band è cresciuta e propone un nuovo repertorio di canzoni nate da una visione ironica, a tratti satirica, dei comportamenti dei millennials, con testi sempre più sinceri e produzioni realizzate dai nomi più quotati della scena hip hop e dance, tra questi i producer Big Fish e Don Joe.

Il Pagante è diventato grande e se ne sono accorti anche i “grandi” della scena, che hanno sposato il progetto di Paninaro 2.0: Emis Killa, i Gemelli Diversi, Madman e M¥SS KETA sono solo alcune delle collaborazioni all’interno di un disco che non rappresenta per il gruppo un punto di arrivo ma una tappa intermedia, come quando, durante una serata in discoteca, ci si ferma al paninaro per una salamella prima dell’after.

Gli anni ’80 sono lontani ma certe abitudini non sono cambiate. A fare da ponte tra i due mondi c’è la musica del Pagante, nel cui universo disco-dance le risate si sovrappongono a riflessioni su tematiche sociali importanti, pur con la leggerezza di chi ha la gioventù in corpo e la faccia di tosta di gridarlo e cantarlo al mondo, toccando sonorità e ambient musicali molto vari: dall’electro pop allla future house passando per la techno.

“PANINARO 2.0” INSTORE TOUR

IL PAGANTE incontrerà i fan in una serie di INSTORE in tutta Italia, in cui sarà possibile acquistare “PANINARO 2.0” e incontrare gli artisti.

Calendario in aggiornamento

21.09 – ore 15.00 – Varese – MONDADORI

21.09 – ore 18.30 – Milano Marghera – MONDADORI

22.09 – ore 15.00 – Forlì – MONDADORI

22.09 – ore 18.30 – Bologna – MONDADORI

23.09 – ore 15.00 – Genova – MONDADORI

23.09 – ore 18.00 – Torino – MONDADORI

24.09 – ore 14.00 – Firenze – GALLERIA DEL DISCO

24.09 – ore 18.00 – Roma – DISCOTECA LAZIALE

25.09 – ore 14.00 – Salerno – MONDADORI

25.09 – ore 18.00 – Napoli – MONDADORI

26.09 – ore 14.00 – Catania – MONDADORI

26.09 – ore 18.00 – Messina – FELTRINELLI

27.09 – ore 15.00 – Palermo – FELTRINELLI

28.09 – ore 17.00 – Stezzano (BG) – MEDIAWORLD

29.09 – ore 15.00 – Verona – FELTRINELLI

29.09 – ore 18.00 – Padova – IL 23 DISCHI

30.09 – ore 15.00 – Parma – MEDIAWORLD

30.09 – ore 18.30 – Rimini – MEDIAWORLD