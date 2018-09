iPhone XS, XS Max e XR disponibili in Italia

Da Torino a Catania, tutti in fila per i nuovi iPhone.

I melafonini di Apple sono disponibili da oggi anche in Italia e, come prevedibile, non si conta la folla che per ore è stata in agguato davanti agli Apple Store.

Un attesa paziente per mettere le mani sui nuovissimi iPhone XS, XS Max e il “low cost” XR.

Low cost per modo di dire.

Il più economico dei melafonini, infatti, parte da 889 euro per la versione da 64 GB, ma sale 1.059 euro per quella da 256 GB.

Sempre meno costoso dei cugini XS e XS Max: per loro si parte, rispettivamente, da 1189 euro e 1289 euro per le versioni base da 64GB.

Ma il prezzo si gonfia se vogliamo un po’ di memoria in più: per la versione da 512 GB bisogna spendere 1.689,00 per l’iPhone XS Max e 1.589,00 euro per l’iPhone XS.



QUI tutte le caratteristiche dei nuovi iPhone.