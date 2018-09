Ecco ‘Love’, il nuovo album dei Thegiornalisti

ROMA – “LOVE”, il nuovo album dei Thegiornalisti, è finalmente disponibile ovunque nei negozi in cd e vinile, nei digital store e in streaming!

Le undici tracce che compongono l’album danno pieno sfogo al talento autorale e compositivo di Tommaso Paradiso che, insieme al produttore Dario Faini, ha dato vita a undici brani pop e contemporanei, destinati a diventare veri e propri inni generazionali.

Questa la tracklist: “Overture”, “Zero stare sereno”, “New York”, “Una casa al mare”, “Controllo”, “Love”, “Milano Roma”, “L’ultimo giorno della terra”, “Questa nostra stupida canzone d’amore”, “Felicità puttana”, “Dr.House”.

Il disco è stato anticipato dall’uscita dei singoli “Questa nostra stupida canzone d’amore” (doppio disco di platino digitale) “Felicità puttana” (disco di platino digitale) e “New York”, singolo attualmente in altissima rotazione radiofonica.

Da oggi i Thegiornalisti sono partiti per l’instore tour, dove il pubblico potrà incontrare la band e far firmare la propria copia del disco:

21/09 BARI ore 18.30 – Feltrinelli via Melo

22/09 PADOVA ore 18 – Mondadori Bookstore Piazza Insurrezione

23/09 MILANO ore 17 – Mondadori Duomo

25/09 PALERMO ore 18.30 – Feltrinelli via Cavour

26/09 NAPOLI ore 18:30 – Mondadori Piazza Vanvitelli

27/09 ROMA ore 18.30 – Eataly Ostiense

Il nuovo album esce a due anni di distanza da “COMPLETAMENTE SOLD OUT” – l’ultimo disco della band pubblicato a ottobre 2016 che d’allora continua a rimanere stabile nella TOP 100 dei dischi più venduti in Italia. Con il loro sound i Thegiornalisti hanno segnato la scena musicale, abbattendo le barriere tra la scena indipendente e il mercato mainstream, inaugurando una nuova fase del pop italiano.

Il tour

Dal 21 ottobre i Thegiornalisti saranno live nei palazzetti con il LOVE TOUR, che con quattro mesi di anticipo rispetto al suo inizio ha già registrato numerosissimi sold out e venduto oltre 100.000 biglietti, annunciando così ulteriori date per soddisfare l’altissima domanda del pubblico. Date come quella di Milano e Bari sono state raddoppiate mentre la data di Roma, i cui biglietti sono stati polverizzati in poche settimane, è stata triplicata. Anche le nuove date di Milano e Roma sono andate sold out in pochissimo tempo!

Ecco tutte le date del LOVE TOUR:

19 ottobre 2018 – Vigevano @Arena (data zero) SOLD OUT

21 ottobre 2018 – Torino @ PalaAlpitour

23 ottobre 2018 – Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

24 ottobre 2018 – Firenze @ Nelson Mandela Forum SOLD OUT

27 ottobre 2018 – Roma @ PalaLottomatica SOLD OUT

28 ottobre 2018 – Roma @ PalaLottomatica SOLD OUT

31 ottobre 2018 – Bari @ Palaflorio SOLD OUT

2 novembre 2018 – Bari @ Palaflorio SOLD OUT

3 novembre 2018 – Napoli @ Palapartenope SOLD OUT

8 novembre 2018 – Genova @ RDS Stadium

10 novembre 2018 – Padova @ Kioene Arena SOLD OUT

11 novembre 2018 – Montichiari (BS) @ PalaGeorge

18 novembre 2018 – Milano @ Mediolanum Forum SOLD OUT

19 novembre 2018 – Milano @ Mediolanum Forum SOLD OUT

21 novembre 2018 – Roma @ PalaLottomatica SOLD OUT

Il tour è organizzato da Vivo Concerti. I biglietti di LOVE TOUR sono disponibili su www.ticketone.it