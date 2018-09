ROMA – Un nuovo importante riconoscimento internazionale per Laura Pausini, che attualmente è impegnata all’Arena di Verona con tre date sold out.

La cantante italiana amata in Italia e nel mondo è nominata quest’anno ai Latin Grammy Awards 2018.

Fatti sentire/Hazte Sentir (versione spagnola), l’ultimo album di inediti di Laura Pausini pubblicato in tutto il mondo per Atlantic/Warner Music entrato nella top ten degli album più venduti nel mondo è nominato nella categoria “Best Traditional Pop Vocal Album” e Julio Reyes Copello, scelto da Laura per produrre Il coraggio di andare (versione spagnola) è tra i nominati della categoria “Producer of the Year”.

La manifestazione, che assegna ogni anno i premi più importanti della discografia del mondo latino, è in programma per il prossimo 15 novembre presso la MGM Grand Garden Arena di Las Vegas.

Nei suoi 25 anni di carriera internazionale, Laura Pausini ha raggiunto i più prestigiosi traguardi con più di 40 awards: 1 Grammy Award, 3 Latin Grammy Awards, 4 Premios Lo Nuestro, 6 World Music Awards solo per citare i più importanti.

Intanto, il FATTI SENTIRE – WORLDWIDE TOUR 2018 continua e i biglietti per i due live imperdibili all’Arena di Verona del 21 e 22 settembre sono completamente esauriti. Dopo Verona il tour proseguirà in Italia ed Europa per chiudere il 31 ottobre a Roma.

