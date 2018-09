Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 21 settembre

ROMA – Il 21 settembre è il 264º giorno del calendario gregoriano. Mancano 101 giorni alla fine dell’anno.

21 settembre: accadde oggi

Nel 1904 finisce il primo sciopero generale italiano (iniziato il 16 settembre dello stesso anno). Un’esplosione di nitrato d’ammonio nel 1921 in un magazzino di prodotti chimici ad Oppau, in Germania, causa 561 vittime. Nel 1937, J. R. R. Tolkien pubblica Lo Hobbit. L’anno dopo, nel 1938, il Grande Uragano del 1938 si abbatte su Long Island, a New York; il numero stimato di morti è di 600 persone.

Nel 1950, George Marshall giura come terzo segretario della Difesa degli Stati Uniti d’America. Due anni dopo, Florence Chadwick è la prima donna ad attraversare a nuoto lo stretto di Catalina in Florida. Lo fa in 13 ore, 45 minuti e 32 secondi ed è il nuovo record assoluto.

Nel 1964 Malta ottiene l’indipendenza dal Regno Unito. Nel 1971, il Bhutan entra a far parte dell’ONU, nello stesso giorno del 1976 le isole Seychelles. Sandra Day O’Connor, nel 1981, diviene la prima giudice donna della Corte suprema, viene eletta dal Senato all’unanimità.

Nel 1995, avviene il miracolo indù del latte. Delle statue raffiguranti la divinità induista Ganesh cominciano a bere latte quando vengono avvicinati alla loro bocca dei cucchiai contenenti tale bevanda. Nel 1999, Taiwan viene scossa da un terremoto di magnitudo 7,6 della scala Richter. Nel 2003, La sonda Galileo termina la sua missione gettandosi nella schiacciante atmosfera del nucleo di Giove.

Buon compleanno a:

Bill Murray (attore e comico statunitense), Ivano Fossati (cantautore italiano), Liam Gallagher (cantautore inglese) e Nicole Richie (attrice e stilista statunitense).

Si festeggia oggi:

San Castore di Apt, San Cadog Ddoeth, San Giona e Sant’Eusebio martire.

21 settembre 2018