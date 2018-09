Måneskin, il nuovo singolo “Torna a casa” disponibile in pre-save

Dopo una serie di appuntamenti estivi che li hanno visti protagonisti sui palchi di festival internazionali e nella line up di “Milano Rocks”, in apertura agli Imagine Dragons, per una performance sotto la pioggia che rimarrà nella storia della band, davanti a oltre 60 mila persone, la formazione composta da Damiano (19 anni), Victoria (18 anni) Thomas (17) ed Ethan (17) sta continuando a collezionare riconoscimenti.



30 date sold out, 50.000 biglietti venduti in poche ore, oltre 19 milioni di views su YouTube, più di 61 milioni di streaming su Spotify, doppio disco di platino per il loro inedito “Chosen”, un platino per l’omonimo EP di debutto e un’altra certificazione platino per il primo esplosivo singolo in italiano uscito a marzo, “Morirò da re”, che ha debuttato al n.1 su iTunes e che, a sei mesi dall’uscita, è ancora nella top 25 della classifica FIMI.