Pokémon GO, avvistato un Pokémon misterioso mai visto prima

Un bug, un Ditto cromatico, Beldum o una connessione con Pokémon Let’s Go.

Sono queste le ipotesi più gettonate tra gli utenti di Pokmon GO per giustificare la presenza di un Pokémon misterioso comparso ovunque questa mattina.

Niente di ufficiale da Niantic Labs, che lascia il dubbio ai tanti giocatori che lo hanno avvistato.



Il Pokémon, una volta catturato si è trasformato in Ditto o Chikorita, a cui ricordiamo oggi è stato dedicato il Community Day. Per questo in molti hanno sospettato si sia trattato di un bug momentaneo, anche se non giustifica la trasformazione in Ditto.

Alcuni sostengono possa trattarsi della tanto annunciata connessione tra Pokémon Go e Pokémon Let’s Go Pikachu e Eevee, il nuovo gioco Nintendo Switch in arrivo il 16 novembre.

Infine, c’è chi sospetta si tratti di Bledum, che un leak ha svelato essere il protagonista del Community Day di ottobre.

Il Pokèmon misterioso è stato avvistato in Giappone, Australia, Malaysia, Corea del Sud, Germania, Thailandia, Spagna, USA, Filippine, Nuova Zelanda, Hawaii e Messico.