“Blossom”, il nuovo EP di Alyce

Dopo il successo di “Saying Goodbye”, rilasciato lo scorso 12 luglio, la cantante ALYCE – al secolo Alice Morosini – annuncia il nuovo progetto, l’EP “Blossom”, disponibile dal 20 settembre in digital download e su tutte le piattaforme streaming su etichetta Arancia Records. I brani sono del giovane autore romano Alessio Cesario, mentre produzione e arrangiamenti sono di Luigi Zaccheo.

L’EP è il frutto di un lungo soggiorno della cantante a Londra e che di quel particolare panorama musicale subisce inevitabilmente l’influsso. Ma soprattutto “Blossom” è un punto di svolta nel percorso artistico di Alyce, che a questo proposito dichiara: «Ho registrato questo EP in un momento della mia vita in cui ho affrontato dei cambiamenti drastici, che hanno cambiato radicalmente la mia vita in ogni aspetto e mi hanno portato a sentirmi come una persona nuova, non ancora realizzata, ma che sta sbocciando. Questo stato d’animo ha ispirato il nome per il mio EP ‘Blossom’, in italiano ‘bocciolo’, che, per l’appunto, esprime, il concetto di nascita, crescita ed apertura che sta alla base del percorso svolto nella realizzazione dei brani».

Il progetto si compone infatti di cinque parti, cinque singoli che si aprono ai più diversi spunti e contaminazioni. Oltre al sound pop rock di “Saying Goodbye”, non poteva mancare il brano d’esordio, “We’ll Start a New Day”, che a solo pochi giorni dalla messa online, nel 2015, ha superato le 100.000 visualizzazioni. Il brano viene qui riproposto nella versione originale e in un nuovo arrangiamento acustico, di piano e voce. Seguono quindi due inediti: passando dal sound elettronico di “Time (is taking away my mind)” al pop melodico di “Just Try”, “Blossom” è un progetto dalle molte sfaccettature, che nella sua varietà risponde al desiderio di oltrepassare i limiti di genere per sperimentare sempre nuove strade.

Alice Morosini, conosciuta come ALYCE, classe 1992, frequenta l’accademia Angelica Costantiniana a Tivoli dove studia coro e canto lirico per due anni e negli anni successivi si unisce e contribuisce alla formazione di varie band. Tra le esperienze live più importanti per lei, “TRAUM” con cui esegue nei concerti le cover “Tainted Love” (Depeche Mode) e “Tutti i miei sbagli” (Subsonica), in versioni completamente rielaborate in chiave “house” con influenze rock. Con gli “SCARLET RIVER”, alternative rock band inizia a scrivere pezzi propri.

In seguito, Alice Morosini inizia ad esibirsi come solista in vari locali a Roma. Nel frattempo inizia una collaborazione con l’etichetta indipendente “FeverArts Production” con cui pubblica, nel 2013, il singolo “Paradise. Nel 2014 inizia la collaborazione con l’etichetta Arancia Records per la realizzazione di un EP contenente cinque brani e prende il nome di ALYCE. Il primo estratto, “We’ll start a new day”, scritto sempre da Alessio Cesario con gli arrangiamenti e la produzione di Luigi Zaccheo, è uscito con il videoclip in anteprima su Youtube il 12 febbraio 2015, riscuotendo un grandissimo successo.

Nel 2016 la cantante si trasferisce a Londra dove vive e lavora per due anni. Rientrata in Italia, nel 2018 torna in studio per completare le registrazioni del EP “Blossom”, uscito il 20 settembre, nuovamente per l’etichetta Arancia Records, e anticipato dal singolo e videoclip “Saying Goodbye”.