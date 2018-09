Accadde oggi… Aneddoti e cusiosità sul 23 settembre

ROMA – Il 23 settembre è il 266esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano così 99 giorni alla fine dell’anno. Il Sole entra nel segno astrologico della Bilancia.

23 settembre: accadde oggi

Nel 1845 il Knickerbocker Baseball Club, prima squadra professionistica di baseball, viene fondato a New York. Il 23 settembre del 1846 la scoperta di Nettuno da parte dell’astronomo francese Urbain Jean Joseph Le Verrier e dell’astronomo britannico John Couch Adams. Scoperta verificata dall’astronomo tedesco Johann Gottfried Galle.

Nel 1868 Porto Rico dichiara l’indipendenza dalla Spagna. In questo giorno ma del 1875 William Bonney (“Billy the Kid”) viene arrestato per la prima volta. Nel 1884 Herman Hollerith brevetta la sua addizionatrice meccanica. E’ il 1889 quando la Nintendo è fondata a Kyoto da Fusajiro Yamauchi. Il 23 settembre del 1985 Giancarlo Siani, giornalista italiano, viene assassinato dalla camorra a soli 26 anni. Nel 1993 Sonic the Hedgehog CD viene pubblicato dalla Sega Mega-CD in Giappone.

La NASA, nel 1999, annuncia di aver perso il contatto con il Mars Climate Orbiter. Nel 2002 nasce Mozilla Firefox versione 0.1 Nel 2011 un team di ricercatori del Large Hadron Collider (Lhc) del Cern di Ginevra e del Laboratorio nazionale del Gran Sasso (LNGS) annuncia, nell’ambito dell’esperimento OPERA, di aver rilevato, in un fascio di neutrini, una velocità maggiore di quella della luce.

Si festeggia oggi:

San Pio da Pietrelcina, presbitero e frate cappuccino; Sant’ Adamnano di Iona, abate; San Sossio di Miseno, martire; Santa Tecla di Iconio, martire; Santa Ulpia Vittoria, martire venerata a Chiusi; San Zaccaria, padre di Giovanni Battista.

Buon compleanno a:

Cristina Donà, cantautrice, Diego Bortoluzzi, allenatore di calcio e ex calciatore, Paolo Rossi, ex calciatore, Gino Paoli, cantautore e musicista.

23 settembre 2018