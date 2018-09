’10’, parte da Milano l’instore tour di Alessandra Amoroso

Parte il 5 ottobre l’instore tour di Alessandra Amoroso, che presenterà ai suoi fan il nuovo album “10”. Il primo appuntamento sarà al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano, per proseguire in un lunghissimo tour di firma copie in giro per l’Italia.

“10”



La cantante di Galatina festeggia con il suo nuovo disco 10 anni di fortunata carriera.



14 brani inediti, tra cui il singolo “La stessa”, uscito lo scorso 12 agosto, proprio il giorno del suo compleanno.

“10” sarà disponibile in tutti i negozi dal 5 ottobre in cd, doppio vinile e, in esclusiva su Amazon, in doppio vinile trasparente autografato.