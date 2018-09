Joaquin Phoenix è il Joker nelle nuove foto dal set

A better look at Joaquin Phoenix in full Joker makeup terrorizing the citizens of Gotham City! pic.twitter.com/FR7nxrzY8N — Walt (@UberKryptonian) 22 settembre 2018

Sembra proprio che Joaquin darà il volto a un Joker più “old style”, visto il look molto simile a quello rappresentato nei fumetti originali.

In un video dal set, Phoenix esce da un vagone metro mentre il caos divampa in tutta la stazione. Il Joker, in pieno suo stile è pronto a scatenare il panico, indifferente a chiunque lo circondi.

Motivo di tanto astio Thomas Wayne, padre di Bruce. Nelle immagini, si intravede, infatti, un cartello che dice: “È colpa di Wayne”.

A svelare immagini inedite, in queste settimane, è anche il regista Todd Philips. Dopo il primo scatto in cui Phoenix vestiva i panni di Arthur Fleck, Philips ha pubblicato un breve video in cui è la trasformazione nel Joker del personaggio diventa effettiva. Il regista ha, poi, rivelato anche la prima donna del cast: Zazie Beetz.