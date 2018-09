Nuova edizione del Tg Diregiovani

Mondiali di Volley 2018: l’Italia alla Final Six di Torino

Sono Russia e Polonia le ultime due squadre ad aver ottenuto la qualificazione alla Final Six del Campionato del Mondo maschile 2018. L’Italia passa il turno alla terza fase di Torino quasi imbattuta. Unico neo, la sconfitta contro la Russia, dopo una emozionante partita che ha visto perdere gli azzurri al tie-break. L’ultimo match della seconda fase ha decretato un’altra vittoria per la nazionale, che ha portato a casa un 3 a 1 contro l’Olanda. Queste le magnifiche sei che a Torino, dal 26 al 28 settembre, si contenderanno l’accesso alle semifinali: Italia, Brasile, Stati Uniti, Polonia, Russia, Serbia.

Gioventù Bruciata, negli store il primo EP di Mahmood

È disponibile da venerdì 14 settembre Gioventù Bruciata, il primo EP di Mahmood. Un lavoro lungo tre anni che raccoglie cinque brani personalissimi del cantautore milanese.

GF Vip, concorrenti pronti ad entrare nella casa

Si accendono le telecamere nella casa più spiata d’Italia. Questa sera parte il Grande Fratello Vip in prima serata su Canale 5. Alla conduzione, Ilary Blasi con Alfonso Singorini. Tra i concorrenti c’è chi ha varcato la porta rossa 24 ore prima dell’inizio del programma. Walter Nudo, Maurizio Battista e Le Donatella sono stati i prescelti per inaugurare la terza edizione. Rinchiusi nella Caverna con indumenti preistorici, i coinquilini dovranno restare in quella zona della casa fino all’inizio della prima puntata.

‘10’, Alessandra Amoroso svela le date dell’instore tour

Parte il 5 ottobre l’instore tour di Alessandra Amoroso, che presenterà ai suoi fan il nuovo album “10”. Il primo appuntamento sarà al Mondadori Megastore di Piazza Duomo a Milano, per proseguire in un lunghissimo tour di firma copie in giro per l’Italia. La cantante di Galatina festeggia con il suo nuovo disco 10 anni di fortunata carriera. 14 brani inediti, tra cui il singolo “La stessa”, uscito lo scorso 12 agosto, proprio il giorno del suo compleanno. “10” sarà disponibile in tutti i negozi dal 5 ottobre in cd, doppio vinile e, in esclusiva su Amazon, in doppio vinile trasparente autografato.

L’uomo che uccise Don Chisciotte al cinema dopo 30 anni

Surreale e visionario. Dopo quasi 30 anni di lavorazione, arriva al cinema il prossimo 27 settembre ‘L’uomo che uccise Don Chisciotte’. Alla regia Terry Gilliam, che non tradisce le aspettative e presenta una pellicola divertente e malinconica. Adam Driver interpreta Toby, un regista che ha sacrificato il suo talento per inginocchiarsi al potere del successo. Dieci anni dopo il suo primo film che raccontava le gesta di Don Chisciotte, si ritrova nei luoghi che gli erano rimasti impressi nella memoria intrappolato nelle bizzarre illusioni di un vecchio calzolaio spagnolo che crede di essere l’antico cavaliere.

24 settembre 2018