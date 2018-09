Battle of the Year 2018, i vincitori della finale italiana

Bandits, MOWGLY e Chapterz: sono loro a rappresentare l’Italia nella finale di Battle of The Year, in programma il 17 novembre a Monpellier, in Francia, dove si confronteranno con Crew e Bboys provenienti da oltre venti paesi.

L’edizione italiana della più prestigiosa competizione di Breaking al mondo, svoltasi al Teatro Golden di Roma, ha visto sfidarsi le migliori Crew ed i migliori Bboys del nostro Paese.

Solo 16 B-Boys hanno avuto l’accesso alle finali One vs One, vinte da MOWGLY.

Tra le crew, i Bandits si portano a casa Best Show e Crew VS Crew ed i giovani Chapterz vincono nel Kids.