Scandalo Bennet, Asia Argento rimane a X Factor nonostante le accuse?

ROMA – Una puntata di Audizioni, due di Bootcamp e una di Home Visit. Poi X Factor 12 entrerà nel vivo con i live, in diretta su Sky Uno dal 25 ottobre. A un mese dalla messa in onda, è ancora avvolto dal mistero il futuro di Asia Argento.

L’addio, dato dalla produzione all’attrice a inizio settembre, sembra non essere più una certezza. Asia – nel corso delle Audizioni – ha dimostrato di essere competente, preparata e adatta al ruolo di giudice. E, se lo scandalo Jimmy Bennet continua a infiammare, il suo ruolo non sembra essere messo in dubbio dai telespettatori.

I social continuano a difendere la Argento, invocando un cambio di rotta che le permetta di rimanere al suo posto. Online è anche spuntata una petizione. Una raccolta firme per convincere Sky a fare retromarcia.

Dal canto suo, il colosso britannico – nonostante tutto – ha sempre usato termini distesi per parlare dell’attrice. Lo scorso 20 settembre su Twitter sono, persino, arrivati gli auguri di compleanno al giudice. “Grazie X Factor – ha scritto la 43enne – amore e gratitudine a tutti: cast, giuria, staff e spettatori. In questo giorno speciale…sorrisi e resilienza. La mia vita va avanti ma non allo stesso modo: nel mio cuore la vostra luce rimane”.

Grazie @XFactor_Italia – amore e gratitudine a voi e a tutti: cast, giuria, staff e spettatori 💙 #43Annioggi 🦋 in questo giorno speciale… sorrisi e resilienza. My life goes on, but not the same: into my heart your light remains xoxo https://t.co/MV2kreYLG5 — Asia Argento (@AsiaArgento) 20 settembre 2018

Il silenzio di Sky sulla questione fa rumore. La lunga attesa per la scelta del sostituto potrebbe far pensare a un tentennamento della piattaforma. Perché contraddire il pubblico sovrano?

Jimmy Bennet racconta la “sua” verità a L’Arena di Giletti

I telespettatori di X Factor non ci vedono chiaro sulle dichiarazioni di Jimmy Bennet, nemmeno dopo la sua partecipazione a L’Arena di Massimo Giletti. L’attore ha confessato di essere stato “violentato” da Asia ed aver subito “un rapporto completo”.

Un abuso di potere simile a quello messo in atto, più volte da Harvey Weinstein. “Mi ha spinto sul letto e mi ha slacciato la cintura dei pantaloni. Per me è difficile parlarne in pubblico”, ha detto Bennet durante l’intervista andata in onda domenica 23 settembre.