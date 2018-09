SOGNANDO ELVIS. L'esilarante storia di un ipocondriaco rock'n'roll

Immaginate di essere ipocondriaci, di fare una vita molto protetta e ritirata, di nascondere agli amici quanto ogni gesto, anche il più normale e innocente, vi costi una immensa fatica. Immaginate di non poterne più di voi stessi e di decidere un giorno, complice la vostra immensa passione per Elvis Presley, di stravolgere la vostra vita e andare dall’altro capo del mondo, in Australia, a partecipare al più grande festival di impersonatori del cantante di Memphis. Ecco, sareste all’inizio di questo geniale romanzo di Veronica “Veci” Carratello.