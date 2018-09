Diablo sarà presto una serie tv per Netflix, un tweet accende le speranze

ROMA – Dalle piattaforme di gioco ai piccoli schermi. Diablo, il gioco che dal 1996 appassiona i player di tutto il mondo, potrebbe presto diventare una serie tv per Netflix.

Da tempo l’attenzione sul gioco era alta. Si era parlato di un film ispirato alla serie. Ora a confermare è arrivato il tweet dello sceneggiatore e produttore Andrew Cosby, poi cancellato.



“Credo di poter confermare che sono davvero in trattative finali per realizzare e mostrare la nuova serie animata di Diablo per Activision e Netflix – si leggeva -. È molto eccitante e spero che gli Alti Paradisi risolvano tutto”.



Il messaggio, per ovvi motivi, è stato rimosso poco dopo ma la notizia ormai era diventata di dominio pubblico. Diablo dovrebbe arrivare a puntate attraverso una serie animata. Di più non è dato sapere.

Cosby, al momento, è impegnato nella sceneggiatura del film Hellboy: Rise of the Blood Queen, che dovrebbe uscire il prossimo 11 gennaio.

Per i fan di Diablo, invece, l’attesa è quasi finita per Diablo III Eternal Collection, in arrivo su Nintendo Switch il 2 novembre 2018.