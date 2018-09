Pensami così è il nuovo singolo de Le Vibrazioni, disponibile da venerdì

ROMA – Pensami Così è il nuovo inedito de Le Vibrazioni, da venerdì 28 settembre in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e sulle piattaforme streaming. Il brano arriva dopo le hit Così Sbagliato e Amore Zen, che hanno sancito il ritorno sulle scene della rock band milanese, suggellato da un lungo tour che in oltre 40 date ha registrato grande successo.

Pensami Così è una rock ballad con il suono coinvolgente tipico de Le Vibrazioni, “nata sul letto di una stanza d’albergo durante il tour estivo, in un momento dove si è lontani da casa da tanto tempo e si cambia in continuazione letto dove si dorme…e si sa che la lontananza dagli affetti più cari può creare incomprensioni – afferma Francesco Sarcina, che è anche autore del brano – Pensami Così racconta quindi della fine di una storia per colpa della musica, che spesso è alimentata da quell’amore stesso. Ironia della sorte: un amore dà vita a una canzone che parla della fine di un amore!”.

Un assaggio del brano si può già ascoltare ogni giorno in Vieni Da Me, lo show del pomeriggio di Rai1 condotto da Caterina Balivo per cui Le Vibrazioni hanno composto sigla e jingle.

Il video di Pensami Così, realizzato da BENDO Films e disponibile da venerdì 28 settembre sul canale ufficiale VEVO de Le Vibrazioni, racconta il magico ritorno ai live della band, raccogliendo i loro migliori momenti sul palco e le emozioni del backstage, anche grazie a soggettive in stile “video-selfie”.

Il tour fuori dall’Italia

Pensami Così, insieme a Così Sbagliato e Amore Zen, sarà tra le grandi hit che la band composta da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda porterà live per la prima volta fuori dall’Italia con il Così Sbagliato – European Tour, un viaggio in otto tappe sui palchi dei più importanti club delle principali capitali europee. Si parte il 5 febbraio da Madrid e si arriva il 14 febbraio ad Amsterdam, passando per Barcellona, Londra, Parigi, Bruxelles, Liverpool e Dublino.

Il Così Sbagliato – European Tour, organizzato da TIJ Events, sarà l’occasione per ritrovare un contatto più diretto con il pubblico nella dimensione raccolta del club, un contatto intimo ed esclusivo che esalta ancora di più le sfumature rock. I biglietti del tour sono disponibili da venerdì 28 settembre (per maggiori informazioni: www.tijevents.com).

Prima di incontrare il pubblico europeo, Le Vibrazioni saranno lunedì 8 ottobre a Marino (Roma), per l’ultima data della tranche estiva del loro tour (info su www.colorsound.com).

Martedì 5 febbraio, MADRID @ Cafè Berlin

Mercoledì 6 febbraio, BARCELLONA @ Razzmatazz

Venerdì 8 febbraio, PARIGI @ La Boule Noire

Sabato 9 febbraio, BRUXELLES @ VK

Domenica 10 febbraio, LIVERPOOL @ Invisible Wind Factory

Lunedì 11 febbraio, DUBLINO @ Whelan’s

Martedì 12 febbraio, LONDRA @ O2 Academy Islington

Giovedì 14 febbraio, AMSTERDAM @ Q-Factory