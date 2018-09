Accadde oggi… Aneddoti e curiosità sul 24 settembre

ROMA – Il 24 settembre è il 267esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano 98 giorni alla fine dell’anno.

24 settembre: accadde oggi

È il 622 quando Maometto completa la sua Egira dalla Mecca a Medina. Il 24 settembre del 1493 prende il via la seconda spedizione di Cristoforo Colombo nel Nuovo Mondo. Nel 1852 viene mostrato in pubblico il primo dirigibile. Nel 1948, in questo giorno, viene fondata la Honda Motor Company.

Nel corso di una serata del 1958, in una sala da ballo di Cremona, Natalino Otto e Flo Sandon’s scoprono una cantante diciottenne di grande talento, che diventerà famosa come Mina. Nel 2008 Taro Aso, 68 anni, è il primo cristiano ad essere eletto primo ministro in Giappone.

Si festeggia oggi:

Sant’Anatalone , vescovo; Santi Andochio, Tirso e Felice, martiri; Sant’Antonio Gonzalez , martire domenicano; San Coprio, monaco in Palestina; San Gerardo di Csanád, vescovo e martire; Sant’ Isarno di Marsiglia, abate; San Lupo di Lione, vescovo; San Pacifico da San Severin , sacerdote francescano; San Pietro l’Aleuta, martire; San Rustico di Clermont, vescovo.

Buon compleanno a:

Speaker Cenzou, rapper e produttore discografico, Louis Nero regista e sceneggiatore, Alessia Merz modella e attrice, Chiara Noschese attrice teatrale e attrice cinematografica, Riccardo Illy imprenditore e politico, Marco Tardelli ex calciatore e allenatore di calcio.

