Salmo, record di streaming per 90min. A novembre il nuovo disco

Yah, questa è l’Italia

Scuola alle suore

Squadra del cuore

Giuro la l’adò

Senza lavo’

Senza ranco’ (ehi)

Questa è l’Italia, sì (ehi)

Questa è l’Italia, sì (ehi)

Questa è l’Italia, pistole e dialetto

Parlano stretto

Frate’, non è che non sento

È che proprio non capisco cazzo mi hai detto

Caffè ristretto, corretto

L’estate, il fottuto Cornetto

Ragazzi cresciuti al campetto

(Goal per l’Italia)

Poi scendere in piazza per fare a mazzate

Baciare gli anelli di mani mozzate

Disoccupati con ferie pagate

La mafia non fa la vacanza e ti uccide d’estate

Ci fanno una serie TV e tutto è già visto come un déjà vu

La tecnologia che ci porta lontano

Facciamo fatica a parlare italiano

Ora ho problemi sociali

Fortuna, quest’anno vinciamo i mondiali

Prego, sedetevi comodi

Sta cominciando lo show

È come volare in economy

Ma senza le buste del vomito

Corpi vestiti di graffi

Le facce che cercano schiaffi

Ma trovano sempre gli applausi

Applausi, applausi

Applausi, applausi

Applausi, applausi

Applausi, applausi

Novanta minuti di applausi

Ehi, ehi

Questa è l’Italia, è una mente contorta

Chiudi la bocca o ti levan la scorta

Informazione, sai, qui non informa

I razzisti che ascoltano hip hop

Qualcosa non torna

Italia, il suo fascino snob

Milano e l’asciugo e lo smog

Un’opera vecchia che dura da un tot

Non trova un finale come Turandot

Poteri forti

Aprono i conti ma chiudono i porti

Rubano i soldi, impossibile opporsi

La gente sorrida coi tagli sui polsi, eh

Pronto soccorso, huh, siamo già morti, ehi

Lottando in un mare di odio, affogati dai nostri rimorsi

Dio non l’ho visto ma ci conosciamo

Odio la Chiesa ma sono cristiano

Prima di essere un vero italiano cerca di essere umano

Prego, sedetevi comodi

Sta cominciando lo show

È come volare in economy

Ma senza le buste del vomito

Corpi vestiti di graffi

Le facce che cercano schiaffi

Ma trovano sempre gli applausi

Applausi, applausi

Applausi, applausi

Applausi, applausi

Applausi, applausi

Novanta minuti di applausi

Brr, ehi (ahi)

Di estate in Italia, influenza latina (hm)

Cercano la hit estiva (hm)

Rum e cocaina, codeina

Sembra che c’hanno la tosse canina (hm)

Slaccio la cinghia (hm)

Chupami, chupami, pinga (hm)

A ‘sti rapper di minchia, non gliela do vinta

Ritornerò in cima per dargli una spinta

Avvisiamo i signori passeggeri che questo aereo

Si sta per schiantare al suolo

Allacciate la cintura

Lebon al mic

Prego, sedetevi comodi

Sta cominciando lo show

È come volare in economy

Ma senza le buste del vomito

Corpi vestiti di graffi

Le facce che cercano schiaffi

Ma trovano sempre gli applausi

Applausi, applausi

Applausi, applausi

Applausi, applausi

Applausi, applausi

Novanta minuti di applausi