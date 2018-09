Nuova edizione del Tg Diregiovani



Basta incubi: oggi è la giornata mondiale dei sogni

Basta tenere chiusi i sogni nel cassetto: i desideri possono essere trasformati in realtà. Si celebra oggi la Giornata mondiale dei sogni, uno stimolo a non perdere mai la speranza di soddisfare le proprie ambizioni, dedicata ai sognatori ma soprattutto a chi confida meno nelle proprie possibilità. Quindi, perché non cercare un lavoro più stimolante? Perché non prenotare un viaggio alla scoperta di civiltà dimenticate? Una vita più soddisfacente non è una mera fantasia e sognare ad occhi aperti è solo il primo passo per concretizzare le più profonde aspirazioni.

Apple compra Shazam. Addio alla pubblicità

E’ ufficiale. Apple compra Shazam. Per ora, l’azienda di Cupertino non ha comunicato altri dettagli. Ma solo due cose sono certe. L’investimento è stato di circa 400 milioni di dollari e che il primo passo dell’azienda della ‘mela morsicata’ sarà quello di eliminare la pubblicità da Shazam che distrae l’utente dall’esperienza interattiva. “Shazam è stata fra le prime app disponibili al momento del lancio del nostro App Store e si è affermata come una delle app preferite dagli appassionati di musica in tutto il mondo”, ha dichiarato Oliver Schusser, vice presidente di Apple Music.

‘BlacKkKlansman’, il razzismo di ieri e di oggi

Selezionato in Concorso al Festival di Cannes 2018, ‘BlacKkKlansman’ di Spike Lee arriva il 27 settembre al cinema. Tra dialoghi esilaranti e il carisma dei personaggi si fa spazio la lotta per i diritti civili. Ron Stallworth, interpretato da John David Washington, è il primo detective afroamericano ma il suo arrivo è accolto con ostilità dai colleghi. Imperterrito, Stallworth decide di fare la differenza nella sua comunità. Si imbarca quindi in una missione molto pericolosa: infiltrarsi nel Ku Klux Klan ed esporne i crimini. Ad entrare nel gruppo però non è Ron, ma il collega Flip Zimmerman, interpretato da Adam Driver, con l’identità di Stallworth.

Modalità zombie e blackout nel nuovo trailer di CoD: Black Ops 4

Alcune sequenze della modalità Zombie e Blackout sono state svelate nel nuovo trailer di Call of Duty: Black Ops 4. L’assenza della campagna giocatore singolo è stata compensata con il potenziamento del multiplayer e della modalità zombie. Ma, soprattutto, con la nuovissima Blackout, esperienza battle royale ambientata nell’universo di Black Ops con la mappa più grande nella storia di Call of Duty, includendo personaggi famosi di tutta la serie Black Ops. Il nuovo capitolo di Activision e Treyarch sarà disponibile dal 12 ottobre su PC, PS4 e Xbox One.

Salmo, 90min da record su Spotify

Salmo batte ogni record con il nuovo singolo, ‘90min’. Il brano è uscito lo scorso 21 settembre e in sole 24 ore ha totalizzato un milione di streaming su Spotify. Secondo quanto riporta Sony, è il debutto più alto di sempre in Italia per un brano solista. ‘90min’, primo anche su Apple Music e iTunes, anticipa il quinto album di inediti del rapper, Playlist, in uscita il 9 novembre. Il 16 dicembre Salmo sarà in concerto al PalaLottomatica di Roma e il 22 al Mediolanum Forum di Assago.

25 settembre 2018