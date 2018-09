La prima puntata della versione ‘vip’ del docu-reality si è conclusa con successo. Ricordiamo in ordine sparso: una videoteca intera per Patrick, compagno di Valeria Marini, i pianti infantili di Nicoletta Larini a causa delle marachelle di Stefano Bettarini, la voglia di cotolette di Valeriona e il suo essere “sexy star” nei confronti del tentatore spagnolo, i balli ‘calienti’ di Sossio e i pianti della sua Ursula.

La prima coppia ad abbandonare il programma guidato da Simona Ventura è stata quella composta da Fabio Esposito e Marcello Esposito. Il motivo? Il ragazzo ha capito di amare così tanto la sua dolce metà da volerle chiedere di sposarlo al falò di confronto. Una proposta mai pronunciata. Marcella – arrabbiatissima – ha chiesto a Fabio un po’ di tempo per riflettere perché lui non ha rispettato la richiesta della sua fidanzata, ovvero partecipare a Temptation per prendere gli spazi che mancano nella loro relazione. Loro vivono e lavorano insieme e Marcella vive troppo la vita di Fabio e non la sua.