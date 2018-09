Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 25 settembre

ROMA – Il 25 settembre è il 268º giorno del calendario gregoriano negli anni bisestili. Mancano 97 giorni alla fine dell’anno.

25 settembre: accadde oggi

Nel 1912, a New York viene fondata la scuola di giornalismo della Columbia University. Nel 1956, viene inaugurato il primo cavo sottomarino transatlantico, tra Scozia e Terranova. Nel 1981, Sandra Day O’Connor diventa la prima donna a essere nominata giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti.

Nel 1979, la mafia uccide il magistrato e politico italiano Cesare Terranova. Lo stesso giorno del 1988 un altro magistrato muore per mano della mafia. Le vittime sono Antonino Saetta e suo figlio Stefano. Nel 1983 38 detenuti dell’IRA evadono dal carcere di Long Kesh, vicino Belfast. È l’evasione più numerosa dalla fine della seconda guerra mondiale e la più numerosa della storia carceraria britannica.

Nel 2003, un terremoto di magnitudo 8.0 della Scala Richter al largo della costa di Hokkaido scuote il Giappone. Due anni dopo, nel 2005, il diciottenne Federico Aldrovandi muore pochi minuti dopo essere stato fermato dalla polizia nei pressi dell’ippodromo; sono indagati per la sua morte quattro poliziotti condannati in via definitiva il 21 giugno 2012 a 3 anni e 6 mesi per “eccesso colposo in omicidio colposo”.

Buon compleanno a…

Elio Germano (attore italiano), Will Smith (attore statunitense), Michael Douglas (attore statunitense), Zucchero (cantautore italiano), Pedro Almodòvar (regista spagnolo) e Catherine Zeta-Jones (attrice gallese).

Si festeggia oggi:

Sant’Aunacario di Auxerre,San Cleofa, San Findbar di Cork e San Firmino di Amiens.

25 settembre 2018