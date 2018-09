Nuova edizione del Tg Diregiovani - Edizione del 26 settembre 2018

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Roma dice addio alle ‘Botticelle’

Niente più licenze per le botticelle. Approvato dalla commissione capitolina il nuovo regolamento sui ‘trasporti non di linea a trazione animale’. Le nuove regole, che dovranno essere approvate dalla Commissione Mobilità, prevedono restrizioni per la circolazione delle storiche carrozze da giugno a settembre, tra le 11 e le 18, oltre il divieto di utilizzare cavalli da trotto ma solo da tiro ed esclusiva-mente in alcune zone di Roma. Inoltre, dovrà essere istituita una nuova commissione veterinaria per il controllo dell’idoneità del cavallo a carico dei vetturini. Questi ultimi potranno convertire le licenze già in uso in quelle per taxi.

Il mondo dei Pokémon si espande con il misterioso Meltan

Il mistero è risolto. Dopo i numerosi avvistamenti su Pokémon GO, è stato presentato ufficialmente Meltan. Il Pokémon bullone di tipo Acciaio farà il suo debutto su Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!, i nuovi titoli dedicati ai Pokémon in uscita per Nintendo Switch il 16 novembre. La natura di Meltan è ancora un enigma. Questo Pokémon genera elettricità servendosi del metallo che assorbe da fonti esterne e può sia usarla come fonte energetica, sia emetterla dal suo occhio per attaccare.

Animali Fantastici 2, online il nuovo trailer

Grindelwald si rivela in tutta la sua cattiveria. È online il nuovo trailer di ‘Animali Fantastici: I Cri-mini di Grindelwald’, la seconda delle cinque nuove avventure del mondo magico di J.K. Rowling al cinema dal 15 novembre. Alla fine del primo film, il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald viene catturato dal MACUSA, il Magico Congresso degli Stati Uniti d’America, con l’aiuto di Newt Scamander. Tuttavia, come aveva minacciato di fare, Grindelwald riesce a fuggire dalla de-tenzione e inizia a radunare i suoi seguaci con l’obiettivo di governare su tutti gli esseri non-magici.

Arriva Spotify Premium per gli studenti

Spotify per i giovani. L’azienda lancia ‘Spotify Premium for Students’, una promozione per gli studenti maggiorenni iscritti a istituti superiori o all’università accredidati e che non hanno già provato l’offerta Premium. Per i primi tre mesi l’abbonamento ha un costo di 0,99 euro. Dal quarto mese in poi, invece, il costo è pari a 4,99 euro al mese. L’offerta può essere attivata fino al prossimo 29 ottobre e include musica, podcast illimitati, nessuna interruzione pubblicitaria e la possibilità di ascoltare brani in modalità offline.

Dogman di Matteo Garrone candidato all’Oscar

La Commissione di Selezione per il film italiano da candidare all’Oscar istituita dall’Anica lo scorso giugno ha designato il film ‘Dogman’ di Matteo Garrone a rappresentare il cinema italiano alla selezione del Premio Oscar per il miglior film in lingua straniera alla 91ma edizione degli Academy Award. L’annuncio delle nomination è previsto per il 22 gennaio 2019, mentre la cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles domenica 24 febbraio 2019.

26 settembre 2018