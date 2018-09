‘Trap Lovers’, il 28 settembre il nuovo album della Dark Polo Gang

ROMA – Da venerdì 28 settembre sarà disponibile in tutti i negozi di dischi, in digital download e nelle piattaforme streaming, “Trap Lovers”, il nuovo album della Dark Polo Gang, il primo nella nuova formazione da tre composta da Wayne Santana, Tony Effe e Dark Pyrex.

Distribuito da Virgin Records/Universal Music Italia, “Trap Lovers” contiene 12 brani inediti tra cui “British”, la traccia che ha anticipato l’uscita dell’album e che in poco tempo ha già totalizzato oltre 11 mln di visualizzazioni su YouTube e 21 mln di streams su Spotify, oltre ad aver raggiunto il primo posto nella classifica dei singoli più venduti in Italia, secondo Fimi/Gfk.

Da venerdì 28 settembre sarà in radio il nuovo singolo “Cambiare adesso”.

“Abbiamo lavorato sodo, abbandonando la logica del mixtape e per la prima volta siamo tutti e tre contemporaneamente in ogni traccia del disco”. – spiega la Dark Polo Gang. “Abbiamo sentito l’esigenza di parlare un po’ più di noi stessi e di aprirci di più con il nostro pubblico, parlando di vita, di rispetto e del valore del successo. Questo disco rappresenta il culmine di un percorso di maturità artistica che ha la volontà da una parte di legarsi a suoni più internazionali e dall’altra di farci conoscere ad un nuovo pubblico. La conquista del pianeta è appena cominciata”.

L’album è stato registrato tra Los Angeles, Milano e Roma, ed è stato prodotto da Sick Luke e da Michele Canova Iorfida, uno tra i più importanti e riconosciuti produttori nel panorama italiano. L’insolito incontro ha dato vita ad un disco che mostra la volontà di non fermarsi agli stereotipi musicali del genere. Il brano “Uomini e Donne” vede la collaborazione di Chris Nolan alla produzione. L’album conferma il percorso già intrapreso dal gruppo: in alcuni brani va in scena il lusso e una vita sempre al massimo delle aspettative (Splash, Expensive, Young Rich Gang), mentre altri pezzi riflettono su cosa comporta il successo e le sue difficoltà (Cambiare Adesso, Peter Pan). Per la prima volta la Dark Polo Gang affronta il tema dell’amore e lo fa con il proprio stile e linguaggio nei brani Toy Boy e Uomini e Donne. “Trap Lovers” è stato scritto interamente dai tre ragazzi.

In store tour

A partire da venerdì 28 settembre, la Dark Polo Gang incontrerà i fan e firmerà le copie di “Trap Lovers” nelle principali città italiane. Di seguito tutti gli appuntamenti:

28/09 h 17:00 Milano Mondadori Duomo

29/09 h 18:00 Roma Discoteca Laziale

30/09 h 15:00 Nola (Na) C.C. Vulcano Buono

01/10 h 14.30 Firenze Galleria del Disco c/o Caffè Letterario Le Murate

h 18.30 Lucca Sky & Stone

02/10 h 14:00 Modena Mondadori Cinema Victoria

h 18:00 Bologna Mondadori

03/10 h 14:00 Padova Mondadori

h 18:00 Mestre Mondadori C.C. Nave De Vero

04/10 h 18:00 Torino C.C. 8 Gallery Lingotto

05/10 h 15:00 Lecce Mondadori

06/10 h 16:00 Rizziconi (Rc) C.C. Porto degli Ulivi

07/10 h 14:00 Catania Mondadori

h 18:30 San Cataldo (Cl)C.C. Il Casale

08/10 h 16:00 Palermo Mondadori

10/10 h 15:00 Cagliari Mondadori

11/10 h 16:00 Frosinone Mondadori

12/10 h 17:00 Villesse (Co) C.C. Tiare Shopping

13/10 h 15:00 Verona Feltrinelli Red

14/10 h 17:00 Piacenza C.C. Gotico

16/10 h 15:00 Genova Mondadori

18/10 h 17:00 Salerno C.C. Maximall

19/10 h 17.30 Avezzano (Aq) C.C. I Marsi

20/10 h 17:00 Ancona Auchan Conero

21/10 h 17:00 Perugia C.C. Piazza Umbra

Il disco sarà disponibile nelle seguenti versioni: Standard Jewelbox, Vinile Standard, Vinile Deluxe. Confezione speciale con carta lucida in tiratura limitata autografata, disponibile in esclusiva su Amazon.

NOTE BRANO



CAMBIARE ADESSO

(Dylan Thomas Cerulli, Nicolò Rapisarda, Umberto Violo / Michele Canova Iorfida, Sick Luke, Alessandro Alessandroni Jr.) Prodotto da Michele Canova Iorfida e Sick Luke.

Chitarra acustica e elettrica: Lorenzo Sarti

Rhodes, synth bass, critter and guitar synth: Alex Alessandroni Jr.

Si tratta del brano “manifesto” del disco, tanto da essere scelto come singolo che accompagna il lancio dell’album. È la traccia che evidenzia maggiormente la maturità musicale raggiunta dal trio, distanziandosi dal classico sound trap. In questa canzone viene affrontata la difficoltà di rimanere sempre coerenti con se stessi nonostante il successo e i soldi, oltre che di mantenere rapporti sinceri con gli amici con cui si è cresciuti.

SPLASH

(Dylan Thomas Cerulli, Nicolò Rapisarda, Umberto Violo / Sick Luke) Prodotto da Sick Luke.

Addictional production: Michele Canova Iorfida

Brano che percorre la trap più dura e cruda: Splash è una ostentazione della propria ricchezza e del proprio stile di vita, tra citazioni di brand della moda e di lusso.

TOY BOY

(Dylan Thomas Cerulli, Nicolò Rapisarda, Umberto Violo / Sick Luke). Prodotto da Sick Luke. Addictional production: Michele Canova Iorfida

In questa versione ballad romantica in perfetto stile Dark Polo Gang, la band descrive quello che prova per la propria amata. Nel testo viene inserito per la prima volta il termine “bufu”, neologismo creato dai ragazzi e riconosciuto quest’anno come vocabolo dall’enciclopedia Treccani.

YOUNG RICH GANG

(Dylan Thomas Cerulli, Nicolò Rapisarda, Umberto Violo / Sick Luke). Prodotto da Sick Luke. Addictional production: Michele Canova Iorfida

Young Rich Gang presenta tutte le caratteristiche firmate Dark Polo Gang: ritmo martellante dal suono che sembra provenire da un altro universo, e il desiderio di avere sempre a disposizione lusso e soldi.

PETER PAN

(Dylan Thomas Cerulli, Nicolò Rapisarda, Umberto Violo / Michele Canova Iorfida). Prodotto da Michele Canova Iorfida

Il brano si apre con un intro misterioso e spettrale, Peter Pan viene utilizzato come metafora di una vita sempre al massimo e in una costante giovinezza.

UOMINI E DONNE

(Dylan Thomas Cerulli, Nicolò Rapisarda, Umberto Violo / Chris Nolan, Michele Canova Iorfida). Prodotto da Chris Nolan e Michele Canova Iorfida

Secondo brano romantico dai ritmi che richiamano il mondo caraibico e i profumi dell’estate. Si tratta di una storia d’amore ormai finita ma il cui sentimento fatica a cessare completamente.

EXPENSIVE FEAT MAMBOLOSCO

(Dylan Thomas Cerulli, Nicolò Rapisarda, Umberto Violo, William Miller III Hickman / Sick Luke). Prodotto da Sick Luke. Addictional production: Michele Canova Iorfida

Il ritornello “Expensive, expensive” viene ripetuto ossessivamente in questo brano, la cui base musicale è ridotta al minimo con anche ripetuti momenti di silenzio, volti a mettere in evidenza la parte delle rime. Queste sono interamente dedicate alle difficoltà dovute a una vita dispendiosa tra alte spese, donne e nemici sempre più numerosi.

ACQUA FIJI

(Dylan Thomas Cerulli, Nicolò Rapisarda, Umberto Violo / Michele Canova Iorfida) prodotto da Michele Canova Iorfida.

In questa canzone colpisce la base ipnotica e l’atmosfera orientale su cui la DPG dichiara di volersi staccare da tutti gli hater e da chi vuole loro del male, così da rimanere fedeli soltanto alla Gang.

CHE BELLO ESSERE DARK

(Dylan Thomas Cerulli, Nicolò Rapisarda, Umberto Violo / Sick Luke). Prodotto da Sick Luke. Addictional production: Michele Canova Iorfida

Che bello essere dark riconferma tutta l’anima più autentica della Dark Polo Gang. Su una base che richiama la musica elettronica degli anni ’90, il trio si pone al di sopra di tutto, tra ostentazione di un stile di vita sopra le righe e desiderio di predominare su chiunque altro.

BABY CHE NOIA

(Dylan Thomas Cerulli, Nicolò Rapisarda, Umberto Violo / Michele Canova Iorfida, Sick Luke). Prodotto da Michele Canova Iorfida addictional production: Sick Luke

In questo brano, dal ritmo rallentato e ripetitivo, viene esplicitato un sentimento di malessere e noia dato da alcune situazioni e persone che circondano la gang. La vita di lusso, infatti, può risultare vuota e priva di stimoli.

CASPER

(Dylan Thomas Cerulli, Nicolò Rapisarda, Umberto Violo / Sick Luke) prodotto da Sick Luke

Casper è il brano più breve di tutto l’album ed è pensato per essere ballato nei club, grazie ad una base fortemente ritmata e sincopata. Il brano prende il titolo dal fantasmino del cinema, uscito in Italia nel ’94, che conferma il forte legame della Dark Polo Gang con l’immaginario di quel decennio, tra fumetti e cartoni animati giapponesi.

BRITISH

(Dylan Thomas Cerulli, Nicolò Rapisarda, Umberto Violo / Luca Antonio Barker). Prodotto da Sick Luke. Mixato da Andrea Debernardi presso Fonjka Studio, Biella, Italy

British, brano tra i più ascoltati durante l’estate 2018 secondo Spotify, presenta una ritmica martellante e ripetitiva curata dal beatmaker italoamericano Sick Luke. Le rime giocano con molti inglesismi, spesso utilizzati dai più giovani, in un flow unico che cadenza tematiche come la moda, la ricchezza e le belle ragazze.