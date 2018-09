‘Buon compleanno Jovanotti’ su VH1

ROMA – Domani, in occasione del compleanno di Lorenzo Jovanotti, VH1, il canale musicale di Viacom International Media Networks Italia, avrà in onda una programmazione dedicata a Jovanotti e una grande serata!

Giovedì 27 settembre, alle 21.10 VH1 (canale 67 del dtt e 25 di tivusat) riproporrà, infatti, solo per una sera “VH1 Storytellers con Jovanotti” nella sua versione integrale di quasi 2 ore e 30 minuti, registrata al Teatro Carcano di Milano il 5 luglio scorso, il giorno dopo la chiusura del tour dei record dell’artista.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché per festeggiare al meglio il compleanno di Lorenzo alle 12.00 e alle 19.30 sul canale 67 andrà in onda “Best of Jovanotti” la rotazione musicale con i video dei brani più amati e cantati dell’artista.