Il ritorno a Le Iene di Nicolò De Devitiis

Roma – Inizia il conto alla rovescia per la ripresa de Le Iene, l’appuntamento è per la prima serata del 30 settembre su Italia Uno. Tra le sorprese di questa nuova stagione c’è il ritorno dello storico inviato Nicolò De Devitiis, considerato da molti il nuovo volto maschile della tv. Nicolò deve il suo successo proprio a Davide Parenti, autore e ideatore del programma tv seguitissimo da un pubblico di tutte le età.

Il giovane conduttore ha iniziato a prendere confidenza con i social come bike blogger e ora il suo profilo Instagram conta più di 100mila followers dove è conosciuto come Divanoletto. Non si è accontentato di una laurea in marketing e ha provato a fare altro, è così che è iniziata la sua avventura come inviato de Le Iene. Nel frattempo Nicolò De Devitiis ha esplorato anche altri orizzonti, approdando su Fox Life, con la conduzione di Dance Dance Dance 2 fino alla super conduzione del Wind Summer festival con Alessia Marcuzzi.

Sono celebri le sue interviste in esclusiva a Gianluigi Buffon subito dopo la sconfitta della Juventus con il Real Madrid e per primo ha intervistato Carlo Tavecchio dopo l’eliminazione dell’Italia dal Mondiale ed è sempre suo il servizio sul concerto dei Coldplay che ha dato il via all’indagine sul secondary ticketing. Al momento è reduce dal freschissimo successo su Radio2 con Sunset.