Temptation Island Vip, tra Bettarini e Nicoletta è colpa dei sofficini

Dopo l’uscita dal programma dell’imprenditore Fabio Esposito e la sua fidanzata Marcella, un’altra coppia si è seduta sul “tronco dell’amore” davanti a Simona Ventura. Per Stefano Bettarini e Nicoletta Larini si sono spente le telecamere di Temptation Island. La Larini ha richiesto il falò di confronto dopo aver visto numerosi video in cui il “Betta Nazionale” è apparso in ‘modalità Gianluca Vacchi’ in spiaggia. Gli ‘strusciamenti’ e gli ammiccamenti tra l’ex marito della Ventura e la bionda tentatrice hanno mandato fuori di testa Nicoletta. Ricordiamo che lei ha cambiato colore di capelli per il suo Stefano e questo lui non glielo doveva proprio fare.