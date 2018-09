Uomini e Donne, Nicola Panico è l’autore della segnalazione su Sara Affi Fella

“Ho subito pressioni per non parlare, dalla famiglia e dalle amiche di Sara. Adesso è giusto che io difenda la mia di vita perché per otto mesi sono stato un fantasma e mi sono fidato di una persona che credevo fosse diversa. – ha dichiarato Nicola con le lacrime agli occhi – Tutto quello che ho visto in questi mesi di trono mi diceva che era finto, che voi le dicevate cosa fare, che i baci erano finti, che per lei era una recita e che io dovevo stare tranquillo perché lei era un’attrice e tutti sapevano che a lei non interessava nessuno. Io c’ho creduto come un uomo innamorato crede alla sua donna – continua Panico – Fino a 9 giorni fa c’è stato uno scambio di baci tra me e lei e sono stato a casa sua. Poi sono venuto a sapere che lei era già fidanzata con quest’altro ragazzo. Ho contattato lui perché la situazione mi sembrava strana: prima mi voleva sposare e in due settimane ‘non ti amo più’.

A me la vita l’hanno rovinata. Nessuno si è preoccupato di me, né lei, né la sua famiglia, coprendola con questo nuovo fidanzato. Io sono vittima come voi. Ho fatto tutto questo perché lei mi diceva che a fine trono ci dovevamo sposare, lei si guadagnava i soldi con i follower che ha tanto cercato, mentre io mi facevo il mio lavoro, facevamo una famiglia e il nostro primo figlio lo dovevamo chiamare come il mio papà – racconta commosso il ragazzo – Io in questo non ho mai guadagnato un euro!”.