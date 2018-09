Accadde oggi...aneddoti e curiosità sul 26 settembre

ROMA – Il 26 settembre è il 269esimo giorno del calendario gregoriano. Mancano quindi, 96 giorni alla fine dell’anno.

26 settembre: i fatti del giorno

Il 26 settembre del 1902, Modica in Sicilia viene devastata da una violentissima alluvione. La Provincia di Ragusa è un territorio collinare, ciò favorì il riversamento di grandi quantità di fango e detriti proprio sulla città. Il centro della città fu quasi ricostruito per intero.

In questo giorno del 1934 viene varata la RMS Queen Mary. Tredici anni dopo, nel 1957, debutta a Broadway West Side Story di Leonard Bernstein. Era il 1969 quando l’album dei Beatles, Abbey Road viene pubblicato nel Regno Unito. Il 26 settembre del 1973 viene scoperta l’asteroide 2143 Jimarnold.

Nel 2006, a pochi chilometri da Kabul, in un attentato contro le forze di pace in Afghanistan, una bomba uccide l’alpino Giorgio Langella. Nello scoppio resta ucciso anche un bambino, e sono stati feriti alcuni civili e altri 5 militari, tra cui la prima donna italiana ferita in azione Pamela Rendina.

Buon compleanno a…

Serena Williams (tennista), Ludovico Fremont (attore), Olivia Newton-John (cantante).

Si festeggia oggi:

Santi Cosma e Damiano, martiri, Santi Cipriano, Giustina e Tectisto, martiri, San Cristoforo della Guardia, martire.

26 settembre 2018