I Pokémon protagonisti della Milano Fashion Week

Pikachu e Jigglypuff modelli per GCDS. Il noto marchio streetwear Made in Italy ha portato sulla passerella della Milano Fashion Week una linea di abiti ispirati ai Pokémon.

Una tutina con le stampe di Pikachu, maglioni in pendant agli stivali gialli o rosa con il faccino di Pikachu e Jiglypuff in rilievo….

Una linea per donna e uomo interamente dedicata ai Pokémon!

Ecco il video della sfilata (la linea parte dal minuto 9:00).