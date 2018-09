Sei ancora qui, Bella Thorne protagonista di un thriller

Un cataclisma improvviso distrugge la barriera che divide il nostro mondo dall’aldilà facendo entrare nella quotidianità gli spiriti di chi è morto. Dopo anni di pacifica convivenza, uno di loro, un redivivo, invia un messaggio minaccioso ad una ragazza, catapultandola in una missione che cambierà per sempre il corso della sua vita.

Sei ancora qui è un racconto avvincente che farà innamorare i teenager. Perché? Per la presenza di una ribelle Bella Thorne, amatissima dall’universo young, e per la storia d’amore tra Veronica ‘Ronny’ Calder, interpretata dalla Thorne, e il tenebroso Kirk Lane, interpretato da Richard Harmon. Una love story che ricorda quella tra Bella Swan ed Edward Cullen della saga Twilight per il mistero e il fascino “glaciale” che unisce i due personaggi maschili e per lo spirito di avventura che i protagonisti mostrano nell’affrontare gli ostacoli che irrompono nella quotidianità.

Il film regala al pubblico un finale che lascia pensare ad un secondo capitolo. Arriverà?