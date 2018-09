Tutte le novità della Stagione 6 di Fortnite Battle Royale

Zone d’ombra: come abbiamo visto nel corso della Stagione 5, il cubo – per gli amici Kevin – prima di arrivare a destinazione, ha lasciato varie zone con assenza di gravità, trasformatesi ora in zone d’ombra dove è possibile raccogliere un nuovo potere. Consumando i piccoli frammenti di cubo, infatti, si assumerà la forma di un’ombra per 45 secondi: potrete attraversare gli oggetti come fantasmi, correre più veloci e saltare più in alto e se si sta perfettamente immobili si diventerà invisibili.



Nuove location: sono state aggiunte nuovi posti alla mappa, in particolare nella zona delle Sponde del Saccheggio è ora presente un’isola galleggiante sorretta da un vortice d’aria creato dal cubo.

A Montagnole Maledette, invece, è stato aggiunto un castello gigantesco, degno di un film horror.