Pechino Express 2018, nella terza puntata arriva una nuova coppia,

ROMA – Una coppia che va e una che viene. Non cambiano le carte in gioco dopo la seconda puntata di Pechino Express. Rimangono 7 le coppie in gara ma con una novità. Se ad andare via, infatti, è la coppia dei Mattutini, composta da Cirilli-Volpe, a unirsi al gruppo sono due nuovi personaggi: Sarah Ventura e Sara Balivo, le sorelle minori di Simona e Caterina. Saranno in gara a partire dalla terza puntata, in onda il 4 ottobre.

Sarah Ventura ha già partecipato a vari programmi televisivi e ha esperienza come conduttrice radiofonica. La Balivo minore, invece, è una designer, si interessa del mondo della moda e ha un blog 2 biscotti nel tè. I più attenti hanno avuto modo di vederla, qualche volta, a Detto Fatto.

I Mattutini dicono addio all’adventure game

Dopo aver fatto una buona puntata d’esordio, i Mattutini hanno dovuto affrontare non poche difficoltà. Una tra tutte l’abrasione all’occhio di Adriana Volpe, ennesima infortunata del programma. Prima di lei out (anche se per poco) Claudio de Le Coliche e Mirko dei Poeti per una frattura al metatarso e Paola Caruso che ha subito una storta alla caviglia. È così che i Mattutini si sono ritrovati ultimi e hanno dovuto dire addio all’adventure game.

Vincono i Promessi sposi

Si aggiudicano la seconda puntata i Promessi Sposi, Roberta Giarrusso e Riccardo di Pasquale. La coppia ha avuto modo di salvare due compagni di viaggio dall’eliminazione. La scelta è ricaduta sui Ridanciani, Paola Caruso e Tommaso Zorzi.