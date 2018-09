E’ il giorno di FIFA 19: scopri le nuove funzioni e modalità

FIFA 19 scende ufficialmente in campo. Il gioco calcistico targato EA Sports è disponibile da oggi in tutti i negozi per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Le novità

Grazie al nuovo sistema Active Touch cambia radicalmente il modo di ricevere e colpire la palla, offrendo un controllo e una fluidità migliori e aumentando la creatività e la personalità dei giocatori.

Tra le novità, l’introduzione delle tattiche dinamiche. Un sistema totalmente rivisitato che consente agli utenti di scegliere tra diversi approcci tattici, garantendo una personalizzazione in qualsiasi situazione.

Con la nuova modalità UEFA Champions League è possibile giocare il torneo completo, dalla fase a gironi fino alla finale di Madrid al Wanda Metropolitano.

Stemmi, palloni e trofei: tutti gli elementi ufficiali della prestigiosa competizione saranno presenti anche in FIFA 19.