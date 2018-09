L’ARTE DELLA PASTA

Roma – È davanti a un bicchiere di vino che spesso si prendono le decisioni migliori, è successo così a Donatella e Serena, due amiche che tra l’ironia di un momento e lo sfinimento di un periodo si sono dette: «Mettiamoci in gioco e facciamo la pasta».

Così quasi un anno fa, era il 9 dicembre del 2017, apre a Roma L’Ombelico di Venere, praticamente il regno del tortello, del raviolo fatto a mano, dello spaghettone ma anche della sfoglia di lasagna.



Un laboratorio nato dalla passione e dalla determinazione di due ragazze – figlie degli anni Ottanta – che, contro tempo e fuori da ogni schema, hanno posato tacchi e tailleur per compiere una piccola rivoluzione a base di acqua e farina, uova e “olio di gomito”.

Una laurea in filosofia, un master sulla responsabilità sociale d’impresa e cinque anni impiegati a lavorare nel mondo associativo, per lo più dell’igiene ambientale: questo è il vissuto di Donatella che, a un certo punto, dopo la continua condizione di precarietà ha voltato pagina e puntato su di sé, stravolgendo i suoi piani. Ad insegnarle l’arte del mestiere è Serena, che da La Spezia è arrivata a Bologna per studiare Lettere Moderne all’università: è nella città emiliana che per la prima volta ha visto “sfogliare” le tagliatelle, era ospite al pranzo della domenica dalla nonna di un’amica e ha avuto l’illuminazione. Senza esitazioni a 25 anni ha abbandonato ogni velleità letteraria per mettere le mani in pasta e frequentare la scuola internazionale di sfoglia, la famosa “Vecchia Scuola Bolognese”. È così che Serena si è messa sui suoi passi e dopo aver lavorato in diversi pastifici locali è arrivata nella capitale in cerca di nuovi stimoli; a Roma ha tenuto corsi sulla sfoglia per il Gambero Rosso e altre rinomate scuole di cucina e nel frattempo ha continuato a tirare la pasta al mattarello. Un lavoro massacrante e troppo spesso poco gratificante sotto il punto di vista economico. Solo aprendo un pastificio tutto suo Serena avrebbe fatto i conti con i sacrifici degli ultimi anni e raccolto un po’ di quelle soddisfazioni che tanto meritava.

«Quando fai quello che ti piace nel tuo laboratorio le gratificazioni sono tante»