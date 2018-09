Supereroe di Emis Killa, da oggi in pre-order il nuovo album

ROMA – Esce venerdì 12 ottobre “SUPEREROE”, il nuovo album di Emis Killa per Carosello Records. Da oggi l’album è disponibile per il presave su Spotify e il preorder su iTunes al seguente link. Per tutti i fan, inoltre, è disponibile su Musicfirst.it anche il preorder delle copie autografate da Emis Killa in tiratura limitata.

Il titolo dell’album è un omaggio ai protagonisti secondari della storia personale di Emis Killa conosciuti nella provincia in cui ha trascorso la sua infanzia e adolescenza.

Il rapper stesso ha dichiarato che “i supereroi esistono, e sono davanti ai nostri occhi tutti i giorni”. Questi sono tutti quegli eroi silenti che affiancano le nostre vite senza prendersi troppi meriti, dai genitori che fanno duri sacrifici, ai vigili del fuoco, agli atleti sportivi che ci hanno insegnato la determinazione e l’ambizione, i medici, fino agli amici che sono stati sempre accanto, anche nei momenti bui.

L’album è stato anticipato dal singolo “Rollercoaster”, certificato disco di platino, che conta oltre 18 milioni di stream su Spotify e oltre 19 milioni di views su Youtube.

Qui di seguito la tracklist ufficiale. Nel disco i featuring con Capo Plaza, Carl Brave, Vegas Jones & Gemitaiz, Gue Pequeno, 6ix9ine & Pasha PG.

Open Water Fuoco E Benzina Cocaina feat. Capo Plaza Donald Trump Rollercoaster Senza Cuore e Senza Nome feat. Carl Brave Claro feat. Vegas Jones & Gemitaiz Quella Foto di Noi Due Adios feat. Guè Pequeno Supereroe Dope 2 feat. 6ix9ine & Pasha PG Come Fossimo Cowboy Mille Strade

I prossimi live

Sono già sold out, inoltre, le due anteprime del 12 ottobre al Teatro Principe di Milano e del 13 ottobre al Quirinetta di Roma, andate tutto esaurite in pochi giorni. L’artista si esibirà di nuovo a Milano al Fabrique (domenica 9 dicembre 2018) e a Roma all’Atlantico (mercoledì 12 dicembre 2018), per poi incontrare il suo pubblico a Firenze presso il Viper (giovedì 13 dicembre 2018), all’Estragon di Bologna (venerdì 14 dicembre 2018) e all’Hiroshima di Torino (domenica 16 dicembre 2018).