"Torna a casa", il nuovo singolo dei Måneskin. Aggiunte nuove date al tour

E’ disponibile da oggi in radio e in digitale il nuovo singolo dei Måneskin “Torna a casa” (Sony Music), estratto dall’attesissimo progetto discografico in uscita a ottobre.

Il brano è stato presentato ieri a sorpresa con una performance live per le strade di Roma e Milano.

I Måneskin sono tornati a casa, proprio come racconta il titolo del brano, dove il loro percorso è cominciato e dove hanno iniziato a muovere i primi passi suonando dal vivo: via del Corso a Roma.

Poche ore più tardi, hanno raddoppiato, esibendosi anche in Piazza XXIV Maggio a Milano, la città che ha consacrato il loro successo, davanti al pubblico entusiasta, che si è lasciato trascinare dall’energia unica del gruppo.

Il 25 ottobre 2018, inoltre, i Måneskin saliranno sul palco di X Factor, ospiti della prima puntata dei Live Show.