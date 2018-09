500Tony, a 9 anni rapper rom da un milione di visualizzazioni

ROMA – 9 anni, una passione per la musica rap e oltre un milione di visualizzazioni su YouTube. È 500Tony, il baby rapper rom che sta facendo parlare il web per il suo ultimo “singolo” Teste Matte featuring Vacca & Jamil. Tony rappa al grido di “a scuola no, studio no” e i commenti di chi ha ascoltato il brano di sprecano. Il video è girato tra le baracche del campo di via Bonfadini a Milano. In scena anche auto di lusso e collane d’oro.