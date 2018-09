‘Fuori classe’, docenti e dirigenti incontrano la Cooperazione

È il caso della Crt-Cooperativa Ricerca sul Territorio, che offre agli studenti di scuole inferiori e superiori la possibilita’ di immergersi nella vita quotidiana dell’antica Roma nel sito di Ostia Antica, o di scoprire la storia dei bonificatori romagnoli che alla fine dell’Ottocento sul litorale romano trasformarono la palude in citta’. O della cooperativa Archeologia, che organizza incontri e laboratori incentrati su tematiche di interesse culturale, oltre a visite, stage e campi scuola su tutto il territorio nazionale. Bambini e ragazzi potranno imparare a fare il pane proprio come si faceva in eta’ etrusca o a costruire una lucerna tipica dell’antica Roma grazie alla cooperativa sociale Zoe, che gestisce musei e aree archeologiche dell’area delle colline metallifere di Follonica e Massa Marittima, dell’area dei Tufi di Pitigliano e Sorano, in provincia di Grosseto, e nella provincia di Viterbo.

Con Sama scavi archeologici, invece, gli studenti potranno cimentarsi nella simulazione di uno scavo e di un restauro oltre che nella riproduzione di tavolette in cuneiforme o scoprire come modellavano l’argilla gli uomini preistorici. Al centro della proposta di Arx, invece, un progetto di alternanza scuola-lavoro dedicato alla conoscenza delle mura di Roma, che potra’ essere completato da un tirocinio in cui ragazzi di diversi indirizzi scolastici (istituti tecnici per il Turismo, licei linguistici, classici o scientifici) saranno affiancati dagli operatori della cooperativa specializzati nella didattica presso musei e aree archeologiche di Roma e Tuscania.

Coopculture propone attivita’ didattiche divise per fasce d’eta’ dedicate alle scuole di ogni ordine e grado, con itinerari a tema, visite spettacolo o percorsi arricchiti dalle spiegazioni di veri e propri attori in alcuni dei siti piu’ affascinanti di Roma, dal Colosseo al Foro romano, dal Palatino a Palazzo Massimo, dalle Terme di Dioclezano allo stesso Palazzo Merulana. Per promuovere la lettura tra i ragazzi, Sinnos editrice propone incontri con gli autori, visite in sede, laboratori creativi e letture animate, ma anche mostre mercato allestite gratuitamente nelle scuole.

Laboratori musicali ad orientamento musicoterapico e di arti contemporanee o percorsi laboratoriali dedicati ai libri arricchiscono l’offerta didattica della cooperativa sociale Oltre, mentre Mandragola Editrice offre agli istituti superiori la possibilita’ di realizzare percorsi di alternanza scuola-lavoro in Zai.net, il mensile distribuito negli istituti superiori italiani, o in Radio Jeans, la radio partecipata dedicata ai giovani, con l’obiettivo di far esplorare ai ragazzi il mondo dell’editoria, del giornalismo o della radio. Ai partecipanti di ‘Fuori classe’, che sara’ probabilmente replicato a Napoli nell’ambito della manifestazione ‘Futuro anteriore’, e’ stata offerta una visita guidata di Palazzo Merulana e dell’importante collezione della fondazione Elena e Claudio Cerasi conservata nel palazzo.