Thegiornalisti, LOVE è l’album più venduto in Italia

“LOVE”, il nuovo album dei Thegiornalisti, esordisce al primo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia.

Un grande risultato per la band capitanata da Tommaso Paradiso che con questo ulteriore traguardo si conferma essere il fenomeno musicale che ha cambiato il pop in Italia.

L’album raggiunge la vetta anche della classifica dei vinili più venduti in Italia questa settimana.

Le undici tracce che compongono l’album danno pieno sfogo al talento autorale e compositivo di Tommaso Paradiso che, insieme al produttore Dario Faini, ha dato vita a undici brani pop e contemporanei, destinati a diventare veri e propri inni generazionali.